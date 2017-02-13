 

Футболист «Манчестер Юнайтед» воевал против Азербайджана

Автор: Отдел спорта 

Армянский футболист «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян коснулся темы войны с Азербайджаном, сообщает haqqin.az со ссылкой на BBC.

«Расти в Армении было очень трудно, потому что в то время у нас было много проблем с нашими соседями,  заявил он.  У нас была война. Ситуация была сложной. Прежде чем уехать из страны, я должен был пойти в армию. Я пошел служить, когда мне было 20 лет. После этого мне позволили уехать».

В 2009 году Мхитарян уехал из Армении в донецкий «Металлург», затем перешел в другой клуб из Донецка  «Шахтер», откуда перебрался в дортмундскую «Боруссию». Летом прошлого года футболист сборной Армении стал игроком английского «Манчестер Юнайтед».

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