Минобороны РФ опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГИЛ объектов историко-архитектурного комплекса древней Пальмиры, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

На кадрах отчетливо видно, что террористами взорван процениум – центральная часть древнего римского театра и колонны тетрапилона, — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры.

«5 февраля российский беспилотный летательный аппарат в ходе мониторинга Пальмиры в Сирии зафиксировал факт варварского разрушения террористами ИГИЛ фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города.

Кроме того, российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города. Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы перед своим отступлением максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники», - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Отметим, в прошлом году в результате усилий ВКС России Пальмира была освобождена от террористов. Однако в конце прошлого года город вновь попал в руки террористов.