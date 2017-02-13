Фото с места убийства посла России победило на World Press Photo

Снимок, сделанный турецким фотографом Бурханом Озбилиджи во время убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, получил главный приз World Press Photo. Церемония оглашения победителей этого международного конкурса состоялась в Амстердаме, передает ТАСС.

На фотографии года запечатлен 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ спустя несколько секунд после покушения на российского дипломата. Он держит в руке пистолет и что-то кричит; на заднем плане лежит смертельно раненный посол.

"Это был очень сложный момент для меня, - отметил Озбилиджи, выступая перед собравшимися. - Я понимал, что сам могу быть убит или как минимум ранен, но я не дал возможность страху возобладать. Профессионализм, ответственность и человеческие ценности, которые мы все разделяем, потребовали от меня встать и делать свою работу. И надеяться на лучшее".

Фотограф признал, что трагедия не изменила его жизнь кардинально. "Психологически я не пострадал, однако это был очень грустный момент, - заметил он. - Я впервые увидел российского посла, он был очень открытым, элегантно одетым, располагающим к себе человеком. И мне было очень жаль видеть, что хороший, невинный человек погиб на моих глазах".

Говоря о победителе, председатель жюри Стюарт Франклин подчеркнул, что Бурхан Озбилиджи в этой ситуации проявил себя "крайне смелым человеком, который героически выполнил свою работу". "Он пришел на пресс-конференцию, которая совершенно случайно превратилась в трагедию, - заметил Франклин. - Мне очень сложно представить себя в такой ситуации. Ты не знаешь, чего ожидать, и твоя жизнь внезапно находится в опасности".

И в этих условиях фотограф не просто не растерялся, а профессионально продолжил исполнять свой профессиональный долг, "сделав не одну фотографию, а целую серию, каждый снимок в которой заслуживает похвалы", заметил председатель жюри.