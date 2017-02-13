Здание Афинского суда эвакуировали из-за угрозы ракетного удара

Полиция эвакуировала посетителей и сотрудников Афинского суда на улице Эвелпидон из-за угрозы ракетного удара, сообщает сайт газета "Этнос".

Неизвестный позвонил в редакцию газеты около двух часов дня, представился членом анархистской террористической группировки "Секта революционеров" и заявил, что вскоре по зданию суда будет выпущена ракета.

По его словам, ракету выпустят по 11-му корпусу.

"Территория эвакуируется, в полиции объявлена тревога", — сообщает издание.

Ранее террористы в Греции несколько раз использовали ракеты против ряда объектов, в том числе они обстреливали посольство США.