В Азербайджане начинается бесплатная диспансеризация

По поручению президента Ильхама Алиева с 2014 года проходит бесплатная диспансеризация населения. Ежегодно абсолютное большинство населения республики старше 18 лет проходит диспансеризацию, нуждающиеся привлекаются к амбулаторному и стационарному лечению, при необходимости направляются в специализированные медицинские учреждения, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, очередное медицинское обследование будет проходить с 15 февраля по 15 мая 2017 года в медицинских учреждениях по всем населенным пунктам страны.

Для организации этого важного мероприятия на высоком уровне городские и районные исполнительные органы власти совместно с органами здравоохранения будут осуществлять все организационные работы, проводить среди населения разъяснительно-просветительскую работу, будут приняты необходимые меры для привлечения граждан к всеобъемлющему медицинскому обследованию.