Еврокомиссия ожидает дефицит нефти

Еврокомиссия ожидает небольшой дефицит на рынке нефти в первой половине 2017 года, если государства ОПЕК и не входящие в организацию страны согласуют решение по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экономический прогноз ЕК.

«Если согласованные сокращения (добычи нефти странами ОПЕК и не ОПЕК) будут полностью претворены в жизнь, рынок должен сбалансироваться быстрее и перейти к небольшому дефициту в первой половине 2017 года», - сказано в документе.

На второе полугодие текущего года прогноз «неопределенный», так как пока соглашение по сокращению добычи нефти действует лишь на первую половину года.

Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что некоторые страны изучают вопрос присоединения к соглашению картеля и ряда государств, не входящих в него, о сокращении добычи нефти.