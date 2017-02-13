Граждане Азербайджана обворовали строящиеся в России дома

Граждане Азербайджана обвиняются в совершении серии краж из строящихся в Богородском районе Нижегородской области домов, сообщает 13 февраля объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции региона, передает haqqin.az.

По версии следствия, с начала до середины марта 2016 года двое приезжих граждан проникали в помещения строящихся домов через окна, чтобы похитить строительную и бытовую технику, одежду, сотовые телефоны и другое имущество, принадлежащее хозяевам жилья. Для совершения преступлений обвиняемые использовали гвоздодер и топорик.

Общий ущерб от совершенного преступления составил 1,326 936 млн рублей.

В отношении подозреваемых ведется следствие.