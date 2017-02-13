 

Турция несет потери в Сирии: есть погибший и раненые

 

Один турецкий военный погиб, четверо получили ранения в результате перестрелки с боевиками террористической группировки "Исламское государство" на севере Сирии, сообщил сегодня Генштаб ВС Турции.

"В результате перестрелки с террористами ИГ при операции "Щит Евфрата" сегодня погиб один наш товарищ по оружию, четверо получили ранения. Раненые были немедленно отправлены в больницу", — говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого военного ведомства.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от боевиков территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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