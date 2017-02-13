В Дербентском городском управлении полиции содержатся около двухсот задержанных граждан Азербайджана, сообщает «Радио Свобода».

Согласно информации, все они работали на стройке в Дербенте без разрешения на работу. Это выяснилось во время проверки строительных работ местными властями.

Согласно видео, распространенному самими задержанными в соцсетях, их держат в каком-то спортзале уже два дня и ничего не говорят.

По последним данным, строителей выпустили из помещения, однако их дела направлены в суд за нарушение миграционного законодательства.

Отметим, что Азербайджан уже не один год активно участвует в благоустройстве Дербента, где проживает значительная азербайджанская диаспора.