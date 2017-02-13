 

В Дагестане арестованы сотни граждан Азербайджана видео

 

В Дербентском городском управлении полиции содержатся около двухсот задержанных граждан Азербайджана, сообщает «Радио Свобода».

Согласно информации, все они работали на стройке в Дербенте без разрешения на работу. Это выяснилось во время проверки строительных работ местными властями.

Согласно видео, распространенному самими задержанными в соцсетях, их держат в каком-то спортзале уже два дня и ничего не говорят.

По последним данным, строителей выпустили из помещения, однако их дела направлены в суд за нарушение миграционного законодательства.

Отметим, что Азербайджан уже не один год активно участвует в благоустройстве Дербента, где проживает значительная азербайджанская диаспора.

2243 просмотров


Старости
Южный Азербайджан обратился к Трампу
Южный Азербайджан обратился к Трампу «Не считайте нас иранцами»
Наша погода
Сегодня 3° / 1°
14 Фев 5° / 1°
15 Фев 7° / 2°
16 Фев 4° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8378 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

Азербайджан и Латвия подписали соглашение о безвизовом режиме Для дипломатов
В Дагестане арестованы сотни граждан Азербайджана видео
Теракт в Пакистане: смертник взорвал себя в толпе
Нетаньяху отправился на встречу с Трампом
Россия отправила в Сирию еще один батальон военной полиции
Сход лавины во Франции: есть погибшие
Турция несет потери в Сирии: есть погибший и раненые
Граждане Азербайджана обворовали строящиеся в России дома
Еврокомиссия ожидает дефицит нефти
Абэ обсудил с Трампом антироссийские санкции
В Азербайджане начинается бесплатная диспансеризация
Глава МИД Латвии на переговорах с Мамедъяровым
Центробанк не изменил курс маната
Здание Афинского суда эвакуировали из-за угрозы ракетного удара
Фото с места убийства посла России победило на World Press Photo
Боевики ИГИЛ уничтожают Пальмиру Заявление Минобороны России; видео
Футболист «Манчестер Юнайтед» воевал против Азербайджана
Ильхам Алиев поздравил Бердымухамедова
Палестина привезет на Исламиаду в Баку десятки спортсменов
В Азербайджане полтысячи новых ВИЧ-инфицированных Новые данные
Словаки поддержали приезд армян в Баку
Боевики ИГИЛ на танках пытались прорваться в Сирию
Карабахские скакуны выбраны маскотами Исламиады-2017 в Баку фото
Президент Албании едет в Баку
Новые назначения в Межбанке