Рига надеется на подписание нового соглашения между Баку и Евросоюзом к саммиту "Восточного партнерства" в ноябре, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, передает РИА Новости.

Совет ЕС 14 ноября 2016 года одобрил мандат для Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на ведение переговоров от имени Евросоюза и его стран-членов о "всеобъемлющем соглашении" с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Документ предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС.

"Политический диалог между нашими странами очень интенсивен. Я доволен встречей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В этом году намечается обмен визитами на высоком уровне. Мы подписали сегодня договор об отмене визового режима для лиц, имеющих служебные паспорта. Мы поддерживаем новое соглашение ЕС с Баку. Надеемся, что к саммиту "Восточного партнерства" в ноябре данное соглашение будет подписано, особых препятствий я лично не вижу", — сказал глава МИД Латвии в понедельник в Баку на совместной с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым пресс-конференции.

Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство", принятой по инициативе Польши и Швеции и утвержденной на саммите ЕС в Брюсселе. Программа предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС, увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи и усиление энергетической безопасности.