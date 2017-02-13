 

Из Ингушетии в Сирию отправили батальон

 

Батальон военной полиции Минобороны России из Ингушетии направлен в Сирию. Об этом сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, передает РИА «Новости».

«У нас убыл в Сирию батальон военной полиции из числа жителей республики для работы в тех населенных пунктах, городах, где разведены стороны, подписаны мирные соглашения», — сказал глава республики.

По его словам, батальон отправлен с миротворческой миссией — обеспечить безопасность российской авиагруппы и Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Кроме того, добавил Евкуров, Ингушетия также направит гуманитарную помощь в страну.

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