Из Ингушетии в Сирию отправили батальон

Батальон военной полиции Минобороны России из Ингушетии направлен в Сирию. Об этом сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, передает РИА «Новости».

«У нас убыл в Сирию батальон военной полиции из числа жителей республики для работы в тех населенных пунктах, городах, где разведены стороны, подписаны мирные соглашения», — сказал глава республики.

По его словам, батальон отправлен с миротворческой миссией — обеспечить безопасность российской авиагруппы и Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Кроме того, добавил Евкуров, Ингушетия также направит гуманитарную помощь в страну.