 

Посол России: "Экстрадиция Лапшина юридически обоснована"

 

«Если ты совершил что-то запрещенное в каком-то государстве, не обязательно афишировать это на весь мир». Как сообщает ТАСС, об этом заявил посол России в Беларуси Александр Суриков, выражая отношение к экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан.

Дипломат сказал, что являющийся гражданином России и Израиля Лапшин предпринял этот шаг, зная, что те, кто посещает Нагорный Карабах, являются невъездными в Азербайджан.

«Воспользовавшись тем, что в Азербайджане проводилась «Формула-1», он съездил еще раз. Под «Формулу-1» его пропустили азербайджанские силовики. А вернувшись оттуда, он начал хвастаться в соцсетях, какие плохие азербайджанцы. Потом поехал в Беларусь, где у него были родственники. И тут его по запросу Азербайджана задержали», - сказал он.

Российский дипломат сказал, что запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина обоснован юридически.

«Запрос обоснован юридически, потому что в рамках СНГ существует соглашение о выдаче в случае уголовного преследования и обратилась Генпрокуратура Азербайджана. Беларусь предприняла этот шаг на основании этого обращения. Наша консульская служба работала вместе с израильтянами, чтобы его отдать России или Израилю. России его в рамках того же соглашения можно было бы отдать — но у нас против него нет уголовного дела. То есть, нашей Генпрокуратуре надо было возбудить уголовное дело, и тогда он был бы выдан наверняка России, а не Азербайджану», - заявил А.Суриков.

1971 просмотров


Старости
Южный Азербайджан обратился к Трампу
Южный Азербайджан обратился к Трампу «Не считайте нас иранцами»
Наша погода
Сегодня 3° / 1°
14 Фев 5° / 1°
15 Фев 7° / 2°
16 Фев 4° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8378 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

Нефть дешевеет из-за новостей из США
В Сирии полностью уничтожили отряд ИГИЛ
ООН осудила запуск корейской ракеты
Лукашенко сократил свою администрацию на треть
При теракте в Лахоре пострадали 70 человек
Азербайджанцы меняют фамилию, чтобы попасть в Россию
Латвия хочет пропустить ZUBR через Азербайджан
Посол России: "Экстрадиция Лапшина юридически обоснована"
Из Ингушетии в Сирию отправили батальон
Иракская армия уничтожила 77 боевиков ИГИЛ
Баку и ЕС подпишут новое соглашение в ноябре Заявление латвийского министра
Азербайджан и Латвия подписали соглашение о безвизовом режиме Для дипломатов
В Дагестане арестованы сотни граждан Азербайджана видео
Теракт в Пакистане: смертник взорвал себя в толпе
Нетаньяху отправился на встречу с Трампом
Россия отправила в Сирию еще один батальон военной полиции
Сход лавины во Франции: есть погибшие
Турция несет потери в Сирии: есть погибший и раненые
Граждане Азербайджана обворовали строящиеся в России дома
Еврокомиссия ожидает дефицит нефти
Абэ обсудил с Трампом антироссийские санкции
В Азербайджане начинается бесплатная диспансеризация
Глава МИД Латвии на переговорах с Мамедъяровым
Центробанк не изменил курс маната
Здание Афинского суда эвакуировали из-за угрозы ракетного удара