Посол России: "Экстрадиция Лапшина юридически обоснована"

«Если ты совершил что-то запрещенное в каком-то государстве, не обязательно афишировать это на весь мир». Как сообщает ТАСС, об этом заявил посол России в Беларуси Александр Суриков, выражая отношение к экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан.

Дипломат сказал, что являющийся гражданином России и Израиля Лапшин предпринял этот шаг, зная, что те, кто посещает Нагорный Карабах, являются невъездными в Азербайджан.

«Воспользовавшись тем, что в Азербайджане проводилась «Формула-1», он съездил еще раз. Под «Формулу-1» его пропустили азербайджанские силовики. А вернувшись оттуда, он начал хвастаться в соцсетях, какие плохие азербайджанцы. Потом поехал в Беларусь, где у него были родственники. И тут его по запросу Азербайджана задержали», - сказал он.

Российский дипломат сказал, что запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина обоснован юридически.

«Запрос обоснован юридически, потому что в рамках СНГ существует соглашение о выдаче в случае уголовного преследования и обратилась Генпрокуратура Азербайджана. Беларусь предприняла этот шаг на основании этого обращения. Наша консульская служба работала вместе с израильтянами, чтобы его отдать России или Израилю. России его в рамках того же соглашения можно было бы отдать — но у нас против него нет уголовного дела. То есть, нашей Генпрокуратуре надо было возбудить уголовное дело, и тогда он был бы выдан наверняка России, а не Азербайджану», - заявил А.Суриков.