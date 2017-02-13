Латвия хочет пропустить ZUBR через Азербайджан

Латвия заинтересована в продлении маршрута контейнерного поезда ZUBR через Украину в Азербайджан и далее в Китай, сказал в понедельник в Баку на брифинге глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Я думаю, что этот вопрос будет ещё прорабатываться", - сказал Ринкевичс.

Контейнерный поезд ZUBR – совместный проект железных дорог Латвии, Беларуси, Украины и Эстонии.

"Азербайджан оценивает маршрут ZUBR как интересный проект, который с политической точки зрения объединяет три моря - Чёрное, Каспийское и Балтийское. Само по себе это даёт сближение трёх разных регионов. Мы не будем замыкаться только на проекте международного транспортного коридора "Север - Юг", - сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.