Азербайджанцы меняют фамилию, чтобы попасть в Россию

Гражданин Азербайджана пытался попасть в Дагестан, сменив свою фамилию и получив новый паспорт. При этом въезд на территорию Российской Федерации ему был запрещен, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Пограничного Управления ФСБ России по РД.

По словам собеседника информагентства, перейти границу мужчине так и не удалось. Пограничники задержали его в автомобильном пункте пропуска «Тагиркент-Казмаляр» в Магарамкентском районе республики.

«На данный момент в отношении гражданина Азербайджана возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ. Она предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 4 лет», – сказал собеседник.

Отметим, что это не единичный случай в пунктах пропуска на участке Пограничного управления ФСБ России по РД. Так, с начала этого года выявлено более 70 человек, которые изменили свои данные и получили новые паспорта, чтобы пройти через российскую границу, так как им въезд был запрещен.