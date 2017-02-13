При теракте в Лахоре пострадали 70 человек

По меньшей мере 69 человек пострадали при взрыве, прогремевшем вечером в понедельник в пакистанском городе Лахор, жертвами которого стали 16 человек, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dawn.

Взрыв произошел в понедельник вечером на площади Чэрринг Кросс в Лахоре, недалеко от здания законодательного собрания штата Пенджаб. В этот момент на площади проходила акция протеста против изменений в законодательство, касающихся контроля за оборотом лекарственных препаратов. На площади собрались сотни работников фармацевтических компаний, медицинских учреждений и аптечных сетей, а полиция обеспечивала порядок на мероприятии, также на митинге работали местные журналисты.

Среди погибших - высокопоставленные представители полиции города.