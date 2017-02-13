Лукашенко сократил свою администрацию на треть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «Об оптимизации администрации президента Республики Беларусь», предусматривающий сокращение числа государственных служащих в администрации на 30%. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Документ принят в целях совершенствования деятельности администрации президента Беларуси, оптимизации ее структуры и численности», — уточняет пресс-служба Лукашенко.

Как отмечается, актуализированы функции администрации президента и вводятся две новые должности помощников главы государства. Также предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря президента Белоруссии.