 

Лукашенко сократил свою администрацию на треть

 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «Об оптимизации администрации президента Республики Беларусь», предусматривающий сокращение числа государственных служащих в администрации на 30%. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента. 

«Документ принят в целях совершенствования деятельности администрации президента Беларуси, оптимизации ее структуры и численности», — уточняет пресс-служба Лукашенко.

Как отмечается, актуализированы функции администрации президента и вводятся две новые должности помощников главы государства. Также предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря президента Белоруссии.

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