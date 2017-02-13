ООН осудила запуск корейской ракеты

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил запуск баллистической ракеты, проведенный Северной Кореей. Об этом сообщает пресс-служба главы организации.

«Подобная деятельность является очередным серьезным нарушением резолюций Совбеза ООН. Руководство КНДР должно вернуться к полному соблюдению международных обязательств, а также встать на путь сокращения запасов ядерного оружия», — говорится в заявлении.

Гутерриш также обратился к мировому сообществу с инициативой рассматривать данный инцидент с единой точки зрения.