В Сирии полностью уничтожили отряд ИГИЛ

Бойцы сирийской армии при поддержке союзного ополчения ликвидировали вооруженный отряд террористической организации «Исламское государство» в городе Дейр-эз-Зор. Как передает РИА Новости, об этом сообщает в понедельник информагентство САНА.

Согласно этим данным, операция по уничтожению экстремистов прошла в районе площади Гассан Абуд и завершилась полной ликвидацией этой ячейки ИГ. Кроме того, военные разрушили принадлежавший боевикам склад боеприпасов, а также конфисковали автомобиль, оснащенный пулеметом.

Как информируют местные источники агентства, террористы "Исламского государства" убили одного из своих главарей за неудачное наступление в районе Аль-Макабер в южных предместьях Дейр-эз-Зора.