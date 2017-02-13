Нефть дешевеет из-за новостей из США

Цена нефти в понедельник ускорила снижение, поскольку рынок продолжает реагировать на опубликованные в пятницу данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США, передает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 19:39 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,83 процента - до 55,66 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,63 процента - до 52,98 доллара за баррель.

По итогам завершившейся 10 февраля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук, или на 1,6 процента, до 741 единицы, в том числе нефтяных - на восемь единиц, до 591 штуки, число газодобывающих - на 4 единицы, до 149 штук, сообщила Baker Hughes. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 200 штук, или на 36,97 процента.