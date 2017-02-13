 

Турция рвется в бой за Ракку

 

Турция может предпринять шаги по освобождению Мюнбича и Ракки при наличии необходимых условий и соответствующей договоренности с международной коалицией, заявил вице-премьер и пресс-секретарь правительства Нуман Куртулмуш, передает агентство Анадолу.

Куртулмуш отметил, что Ракка - главный оплот террористической организации "Исламское государство".

«Если после освобождения этого города от террористов ИГ в него войдут боевики другой террористической организации - YPG (боевое крыло PYD – ответвление PПK в Сирии), это станет прямой угрозой безопасности Турции» - пояснил вице-премьер.

«Анкара может принять участие в операции по освобождению Ракки в рамках договоренности с международным сообществом о том, что в город впоследствии не войдут боевики YPG и PYD. Ситуация в этой связи прояснится в ближайшие дни» - добавил он.

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