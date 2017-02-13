«Боко Харам» убила не менее 100 тысяч человек

Группировка «Западноафриканская провинция „Исламского государства“» (прежнее название «Боко Харам») в Нигерии с 2009 года уничтожила не менее 100 тыс. человек. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на губернатора нигерийского штата Борно Кашим Шеттима.

«В период апартеида в Южно-Африканской Республике за 46 лет погибли 21 тыс. человек, тогда как „Боко Харам“ всего за семь лет стала причиной смерти не менее 100 тыс. человек, в том числе женщин, детей и пожилых людей», — рассказал губернатор. По его словам, в статистику входят жертвы атак группировки на жилые поселения и военнослужащие, погибшие в ходе столкновений с «Боко Харам».

Кроме того, по данным Шеттима, в результате действий «Боко Харам» вынужденно покинули свои дома 2,1 млн человек, 55 тыс. женщин стали вдовами, осиротели 52 тыс. детей.