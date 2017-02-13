 

«Боко Харам» убила не менее 100 тысяч человек

 

Группировка «Западноафриканская провинция „Исламского государства“» (прежнее название «Боко Харам») в Нигерии с 2009 года уничтожила не менее 100 тыс. человек. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на губернатора нигерийского штата Борно Кашим Шеттима.

«В период апартеида в Южно-Африканской Республике за 46 лет погибли 21 тыс. человек, тогда как „Боко Харам“ всего за семь лет стала причиной смерти не менее 100 тыс. человек, в том числе женщин, детей и пожилых людей», — рассказал губернатор. По его словам, в статистику входят жертвы атак группировки на жилые поселения и военнослужащие, погибшие в ходе столкновений с «Боко Харам».

Кроме того, по данным Шеттима, в результате действий «Боко Харам» вынужденно покинули свои дома 2,1 млн человек, 55 тыс. женщин стали вдовами, осиротели 52 тыс. детей.

599 просмотров


Старости
Южный Азербайджан обратился к Трампу
Южный Азербайджан обратился к Трампу «Не считайте нас иранцами»
Наша погода
Сегодня 3° / 0°
14 Фев 5° / 1°
15 Фев 7° / 2°
16 Фев 4° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8378 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

Вашингтон остался без света
Гигантская пробка в Баку фото
Меркель отменила визит в Израиль из-за палестинцев
«Боко Харам» убила не менее 100 тысяч человек
Турция рвется в бой за Ракку
Нефть дешевеет из-за новостей из США
В Сирии полностью уничтожили отряд ИГИЛ
ООН осудила запуск корейской ракеты
Лукашенко сократил свою администрацию на треть
При теракте в Лахоре пострадали 70 человек
Азербайджанцы меняют фамилию, чтобы попасть в Россию
Латвия хочет пропустить ZUBR через Азербайджан
Посол России: "Экстрадиция Лапшина юридически обоснована"
Из Ингушетии в Сирию отправили батальон
Иракская армия уничтожила 77 боевиков ИГИЛ
Баку и ЕС подпишут новое соглашение в ноябре Заявление латвийского министра
Азербайджан и Латвия подписали соглашение о безвизовом режиме Для дипломатов
В Дагестане арестованы сотни граждан Азербайджана видео
Теракт в Пакистане: смертник взорвал себя в толпе
Нетаньяху отправился на встречу с Трампом
Россия отправила в Сирию еще один батальон военной полиции
Сход лавины во Франции: есть погибшие
Турция несет потери в Сирии: есть погибший и раненые
Граждане Азербайджана обворовали строящиеся в России дома
Еврокомиссия ожидает дефицит нефти