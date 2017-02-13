 

Меркель отменила визит в Израиль из-за палестинцев

 

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила намечавшийся на май визит в Израиль, приняв такое решение в том числе из-за недовольства новым законом об экспроприации частных палестинских земель под еврейские поселения, передает интернет-сайт израильской газеты "Гаарец".

В уведомлении, поступившем в канцелярию премьер-министра Израиля, в качестве официальной причины названы сентябрьские выборы в ФРГ. "Однако немецкие и израильские источники говорят, что была еще одна причина, хотя и не главная: ее недовольство новым израильским законом об экспроприации частных палестинских земель", - сказано в публикации.

Принятый неделю назад документ легализует, с точки зрения израильского законодательства, тысячи домов, возведенных еврейскими поселенцами на частных палестинских землях оккупированного Западного берега реки Иордан. По новым нормам, практиковавшийся ранее снос поселенческого самостроя заменяется передачей его в долгосрочную аренду - "до определения политического статуса региона" - нынешним пользователям с выплатой компенсации палестинским собственникам земельных наделов.

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