Вашингтон остался без света

Сильный порывистый ветер привел к массовым отключениям электричества в Вашингтоне и его окрестностях. Как передает РИА Новости, в прилегающих к американской столице штатах Виргиния и Мэриленд на данный момент без света находится порядка 30 тысяч потребителей.

По данным Национальной службы погоды США, вплоть до вечера порывы ветра могут достигать 80 километров в час. Как информирует пожарное управление Вашингтона, ветер сорвал крышу с трехэтажного жилого дома на юго-востоке столицы. Квартирантов временно перевели в другие жилища. В этом районе, как и во многих других, оборваны электрические провода.

По информации столичных пожарных, они получали сообщения о падении деревьев на дома, пострадавших нет. Кроме того, как сообщила телекомпания NBC, непогода привела к задержке ряда рейсов из столичных аэропортов.