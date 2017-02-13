Асада обвинили в применении химического оружия

Во время завершающей фазы наступления на боевиков в сирийском городе Алеппо правительственные войска как минимум восемь раз применяли химоружие. Об этом говорится в пресс-релизе правозащитной организации Human Rights Watch.

«Атаки привели к гибели девяти человек, в том числе четырех детей, а около 200 человек пострадали», — отметили правозащитники. По их данным, сирийские военные с 17 ноября по 13 декабря 2016 года сбрасывали с вертолетов начиненные хлорином бомбы.

Основываясь на данных очевидцев, фотографиях, кадрах видеосъемки, правозащитники заявили, что в реальности случаев применения химоружия войсками Башара Асада в Алеппо могло быть и больше.