Француз возложил вину за развод с женой на Uber

Француз, имя которого не сообщается, подал в суд на компанию Uber и требует $48 млн за то, что из-за некорректной работы приложения его супруга узнала о его измене. Об этом сообщает BBC News.

История началась с того, что мужчина вызвал такси с iPhone жены. После он вышел из своего аккаунта на ее смартфоне, однако женщине продолжили приходить уведомления о поездках мужа. В результате женщина узнала о передвижениях супруга и пара развелась.

По данным газеты Le Figaro, подобная ошибка происходит при использовании приложения для iPhone.

«Мой клиент стал жертвой ошибки в приложении», — заявил адвокат потерпевшего.