 

Премьер Грузии о покушении на патриарха

 

В правительстве Грузии отреагировали на скандал вокруг задержания высокопоставленного представителя Патриархии Грузии по обвинению в подготовке убийства и слухах о попытке отравить Католикоса-Патриарха Грузии Илию Второго, передает Новости-Грузия.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сообщил, что это дело находилось под его личным контролем и он постоянно получал информацию о происходящем.

«Мы все избежали огромного несчастья: предотвращено преступление против нашей страны,  вероломное нападение на церковь. Хочу поблагодарить правоохранительные структуры за оперативную, эффективную работу без лишнего шума», — сказал Квирикашвили.

«Исходя из создавшегося неординарного положения, я отправил в Берлин членов своей личной охраны вместе с главой спецслужбы госохраны с тем, чтобы усилить меры безопасности на месте», — сообщил премьер. 

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