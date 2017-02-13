В Германии запретили турецкую партию

Немецкий суд принял решение о запрете партии «Альянс немецких демократов» (ADD), основанной в Кельне этническими турками, сообщает TRT.

Данное решение суд Кельна обосновал сходством логотипа этой партии с логотипом правой партии AfD. Причиной принятия такого решения в отношении ADD, имеющей офисы в пяти городах и готовящейся открыть офис в Берлине, стала вероятность того, что избиратели могут перепутать партии ввиду схожести их логотипов.

Представитель партии Угур Карадаг, указав на необъективность суда, заявил, что применены двойные стандарты, и они намерены обжаловать это решение.

Партия «Альянс немецких демократов» была основана примерно 7 месяцев назад турками Ремзи Ару, Рамазаном Акбашем и Халилом Эртемом.