 

Пентагон: Оружие КНДР несет опасность для США

 

Последний запуск Северной Кореей баллистической ракеты продемонстрировал, что оружие КНДР опасно для США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства.

В Пентагоне считают, что КНДР запустила наземный вариант баллистической ракеты KN-11, которой обычно оснащаются подводные лодки. Более того, запуск производился с использованием твердого топлива и с мобильной установки, ранее незамеченной на публике.

США проследили полет баллистической ракеты и выяснили, что она пролетела 500 км и приземлилась в Японском море, добавляет СМИ.

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