Сербия не хочет быть парковкой для мигрантов, которые стремятся попасть в Евросоюз. Об этом премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил в ходе встречи с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем, сообщает Gazeta со ссылкой на сербский портал «Вечерние новости».

По словам Вучича, Сербия всегда выполняла свои обещания по мигрантам, в отличие от некоторых других стран. Также он отметил, что его страна никогда не применяла насилия в отношении мигрантов, однако она не хочет стать «парковкой» для них.

Вучич поблагодарил австралийского коллегу за помощь, добавив, что между странами нет серьезных противоречий, исключая вопрос признания независимости Косово.