 

В Испании отказались заводить уголовное дело против премьер-министра

 

Заместитель прокурора Верховного Суда Луис Навахас отклонил иск известного каталонского политика Франсеска Омса против премьера страны Мариано Рахоя, сообщает агентство Europa Press.

В конце января официальный представитель Группы каталонских партий в испанском конгрессе депутатов Франсеск Омс подал иск в прокуратуру. Депутат считает, что Рахоя следует судить за злоупотребление служебным положением и неподчинение Конституционному суду (КС). Омс требует также возбудить дело против бывшего министра здравоохранения Испании Альфонсо Алонсо и бывшего госсекретаря по социальным вопросам Сусаны Камареро за невыполнение десяти постановлений КС.

В частности, речь идет о решениях суда о подоходном налоге для физических лиц, небольшой частью которого (речь идет о 0,7% налога) требовали распоряжаться власти автономного сообщества. Около 10 исков, поданные в КС, они выиграли. Однако постановления так и не были выполнены правительством Испании.

Прокуратура рассмотрела запрос Омса и пришла к выводу, что действия правительства "не нанесли ущерба гражданам".

3 просмотра


Старости
Южный Азербайджан обратился к Трампу
Южный Азербайджан обратился к Трампу «Не считайте нас иранцами»
Наша погода
Сегодня 4° / 1°
15 Фев 7° / 2°
16 Фев 4° / -1°
17 Фев 2° / -2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8378 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

В Испании отказались заводить уголовное дело против премьер-министра
В Сирии погиб турецкий солдат
Автобусная авария на Тайване
Сербия не хочет быть парковкой для мигрантов
Пентагон: Оружие КНДР несет опасность для США
Француз возложил вину за развод с женой на Uber
В Германии запретили турецкую партию
Премьер Грузии о покушении на патриарха
Асада обвинили в применении химического оружия
Вашингтон остался без света
Гигантская пробка в Баку фото
Меркель отменила визит в Израиль из-за палестинцев
«Боко Харам» убила не менее 100 тысяч человек
Турция рвется в бой за Ракку
Нефть дешевеет из-за новостей из США
В Сирии полностью уничтожили отряд ИГИЛ
ООН осудила запуск корейской ракеты
Лукашенко сократил свою администрацию на треть
При теракте в Лахоре пострадали 70 человек
Азербайджанцы меняют фамилию, чтобы попасть в Россию
Латвия хочет пропустить ZUBR через Азербайджан
Посол России: "Экстрадиция Лапшина юридически обоснована"
Из Ингушетии в Сирию отправили батальон
Иракская армия уничтожила 77 боевиков ИГИЛ
Баку и ЕС подпишут новое соглашение в ноябре Заявление латвийского министра