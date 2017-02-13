В Испании отказались заводить уголовное дело против премьер-министра

Заместитель прокурора Верховного Суда Луис Навахас отклонил иск известного каталонского политика Франсеска Омса против премьера страны Мариано Рахоя, сообщает агентство Europa Press.

В конце января официальный представитель Группы каталонских партий в испанском конгрессе депутатов Франсеск Омс подал иск в прокуратуру. Депутат считает, что Рахоя следует судить за злоупотребление служебным положением и неподчинение Конституционному суду (КС). Омс требует также возбудить дело против бывшего министра здравоохранения Испании Альфонсо Алонсо и бывшего госсекретаря по социальным вопросам Сусаны Камареро за невыполнение десяти постановлений КС.

В частности, речь идет о решениях суда о подоходном налоге для физических лиц, небольшой частью которого (речь идет о 0,7% налога) требовали распоряжаться власти автономного сообщества. Около 10 исков, поданные в КС, они выиграли. Однако постановления так и не были выполнены правительством Испании.

Прокуратура рассмотрела запрос Омса и пришла к выводу, что действия правительства "не нанесли ущерба гражданам".