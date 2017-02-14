 

Трамп: США очень повезло с таким соседом как Канада

 

США очень повезло с таким соседом как Канада. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Вашингтоне, передает AP. 

По его словам, обе страны делят не только границу, но и общие ценности и интересы в области обороны. Он отметил вклад Канады в усилия по борьбе с «Исламским государством». Трамп отметил, что обе страны сильнее, когда работают вместе, и он готов вязть на себя обязательство работать с Трюдо в соответствии с общими интересами.

В совместном заявлении Трамп и Трюдо подчеркнули «глубокие экономические интересы» двух стран. Они отметили готовность совместной тесной работы для обеспечения экономического роста и рабочих мест обеих стран. В заявлении также отмечается, что Канада является важным иностранным рынком для США, общий объем ежедневной двусторонней торговли превышает $2 млрд.

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