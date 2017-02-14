В ДТП в Гаджикабуле пострадали 3 брата

Сегодня вечером в Гаджикабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает местное бюро АПА, управляемый жителем столицы Вагифом Аскеровым (1990 г.р.) автомобиль марки «Мерседес» врезался в металлическую ограду.

В результате аварии водитель, а также его пассажиры, жители Баку Аскеров Габиль (1982 г.р.) и Аскеров Забиль (1979 г.р.) с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу города Ширван. Пострадавшие являются родными братьями.

По факту ведется расследование.