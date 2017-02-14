Энергетика Украины на грани кризиса

Введение чрезвычайного положения в энергетике, что подразумевает работу всей энергосистемы на минимальном уровне загрузки тепловой генерации, которая потребляет дефицитный уголь антрацитовой группы, позволит растянуть запасы этого вида топлива на складах ТЭС на 40 дней. Об этом во время заседания Антикризисного энергетического штаба заявил и. о. главы компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, передает УНИАН.

«При полном отсутствии поставок антрацита у нас общего запаса 842 тысяч тонн хватит на 40 дней… при условии введения чрезвычайного положения и работы всех этих станций (ТЭС - УНИАН) при минимальном составе оборудования», - сказал Ковальчук, добавив, что для разных станций этот период будет составлять от 14 до 100 дней.

По его словам, после того, как будут выработаны все запасы антрацита, придется прибегнуть к отключениям электроэнергии для потребителей по специально разработанному графику.