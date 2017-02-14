Лидера «Ку-Клукс-Клана» убили жена и пасынок

Жене и пасынку лидера «Ку-Клукс-Клана» Фрэнка Анкона предъявлены обвинения в его убийстве и сокрытии вещественных доказательств. Как сообщает ABCnews, вскрытие показало, что Фрэнк Анкона был убит выстрелом в голову. Его тело было обнаружено в минувшую субботу На берегу реки Миссури в одноименном штате США. Анкон был лидером местной ячейки «Ку-Клукс-Клана».

По данным полиции, Фрэнка застрелили у него дома 9 февраля, после чего перевезли тело к реке, где его спустя три дня и обнаружила семья, пришедшая на рыбалку. Полиция предъявила обвинения в убийстве первой степени его супруге 44-летней Мелиссе Анкона и ее пасынку 24-летнему Пола Эдварду Джинкерсону.