 

Лидера «Ку-Клукс-Клана» убили жена и пасынок

 

Жене и пасынку лидера «Ку-Клукс-Клана» Фрэнка Анкона предъявлены обвинения в его убийстве и сокрытии вещественных доказательств. Как сообщает ABCnews,  вскрытие показало, что Фрэнк Анкона был убит выстрелом в голову. Его тело было обнаружено в минувшую субботу На берегу реки Миссури в одноименном штате США. Анкон был лидером местной ячейки «Ку-Клукс-Клана».

По данным полиции, Фрэнка застрелили у него дома 9 февраля, после чего перевезли тело к реке, где его спустя три дня и обнаружила семья, пришедшая на рыбалку.  Полиция предъявила обвинения в убийстве первой степени его супруге 44-летней Мелиссе Анкона и ее пасынку 24-летнему Пола Эдварду Джинкерсону.

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Лидера «Ку-Клукс-Клана» убили жена и пасынок
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