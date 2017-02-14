 

В США начались массовые аресты иностранцев

 

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала более 680 человек, представляющих угрозу для страны, 75% среди них являются иностранцами.  Как передает  РИА Новости, об этом говорится в заявлении министра внутренней безопасности США Джона Келли.

 "Сотрудники ICE в районе Лос-Анджелеса, Чикаго, Атланты, Сан-Антонио и Нью-Йорка арестовали более 680 человек, которые представляют угрозу для общественной безопасности, безопасности границ и целостности иммиграционной системы нашей страны. Среди арестованных около 75% являются иностранными преступниками", - говорится в заявлении Келли.

По его словам, задержания были проведены в ходе серии операций правоохранительных органов по всей стране на прошлой неделе.

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