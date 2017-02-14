Премьер Израиля впервые встретится с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начинает визит в США, где на своей первой встрече с президентом Дональдом Трампом, вероятно, попытается повлиять на формирование новой американской политики в отношении Ирана, Сирии и ближневосточного урегулирования.

Ожидается, что он будет лоббировать возобновление антииранских санкций и, возможно, ревизию ядерной сделки, настаивать на учете требований Израиля при решении сирийского конфликта, главное из которых – неприемлемость присутствия там Ирана и его сателлитов, и зондировать новые пределы допустимого в отношениях с палестинцами, особенно в том, что касается развития сети еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Саммит запланирован на среду. Вылетев в Вашингтон накануне, Нетаньяху собирается также встретиться с вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, лидерами республиканцев и демократов в обеих палатах американского парламента.