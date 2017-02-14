Фуад Алескеров о новом этапе правовых реформ

Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана Фуад Алескеров дал интервью АЗЕРТАдж в связи с подписанным главой государства Ильхамом Алиевым Распоряжением «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества». Предлагаем вниманию читателей данное интервью.

- 10 февраля Президент Азербайджанской Республики подписал Распоряжение «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества». Из чего исходила необходимость в принятии данного Распоряжения?

- Будучи составной частью проводимых системных и многогранных реформ в правовой сфере, подписанное Распоряжение также является очередным проявлением гуманной политики многоуважаемого господина Президента. Данный документ открывает новый этап реформ в сфере уголовного преследования и исполнения наказаний.

Неоднократно отмечая, что свобода является самым важным и существенным условием для общества, господин Президент в данных поручениях, принятых правовых актах, подписанных распоряжениях о помиловании придает особое значение исправительно-воспитательному воздействию освобождения от наказания, указывает на большую эффективность и результативность исправления лица без изоляции его от общества.

Несмотря на проводимую в этой сфере работу, а также осуществляемые реформы, исследования и анализ показывают, что органы предварительного следствия и суды в ходе уголовного преследования без необходимости прибегают к арестам, преимущественно назначают наказания, связанные с лишением свободы. Органы, ответственные за исполнение наказаний, формально относятся к исполнению наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в особенности общественных работ.

Данное Распоряжение обеспечит осуществление комплексных институциональных, законодательных и практических мероприятий в целях либерализации уголовно-правовой политики, ограничения применения арестов и лишения свободы за преступления, не повлекшие большой общественной опасности, и менее тяжкие преступления, декриминализации преступлений, устранения обстоятельств, создающих предпосылки для коррупции в сфере уголовного преследования и исполнения наказаний, а также применения информационно-коммуникационных технологий. А это в свою очередь станет толчком для последующих реформ в каждом отдельном направлении.

Указанное Распоряжение имеет программный характер в сфере развития пенитенциарной области и гуманизации политики наказания, а также станет «дорожной картой» для всех государственных органов, осуществляющих деятельность в данном направлении.

- Вы отметили институциональные реформы. А что Вы можете сказать о новосозданной службе пробации?

- Как было отмечено, одной из целей Распоряжения является создание необходимых условий для исправления осужденных без изоляции от общества. Именно с этой целью было принято решение создать новое специализированное учреждение – Службу пробации Министерства юстиции.

Термин «пробация» в переводе с латинского означает «испытание». В теории права под ним понимается освобождение лица от наказания при условии соблюдения им определенных условий. Институт пробации является важной составной частью уголовно-исполнительной системы большинства западных стран, таких как Швеция, США, Финляндия, Латвия, Великобритания, Дания, Эстония и т.д.

Несмотря на то, что службы пробации зарубежных стран по своим функциям и полномочиям несколько отличаются друг от друга, существуют определенные особенности, которые их объединяют. Данные органы осуществляют контроль над соблюдением условно-осужденными условий, предусмотренных в приговоре, а также обеспечивают исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы.

Основной задачей создающейся у нас в стране службы пробации является поднятие на качественно новый уровень организации работы с осужденными к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также условно осужденными, в том числе применение информационно-коммуникационных технологий в данной деятельности.

- Какие возможности создаст применение современных информационно-коммуникационных технологий в процессе исполнения наказаний?

- Президент Азербайджанской Республики рекомендовал следственным и судебным органам сократить практику применения арестов и лишения свободы, а также рассматривать возможность применения альтернативных наказаний и мер пресечения.

Современные технологические достижения позволяют установить полный контроль над поведением человека, не арестовывая его. Во многих странах мира в пенитенциарной сфере широко применяются системы электронного контроля. К сожалению, несмотря на то, что в уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрено несколько общих положений о применении средств электронного контроля, на сегодняшний день правоохранительные органы не обеспечивают их применение. Для внесения ясности хотел бы дать информацию о некоторых особенностях данных средств.

Применение средства электронного контроля состоит из размещения на осужденном или обвиняемом технических средств, которые позволят определять его местонахождение, а также контролировать передвижение. Данные средства зачастую изготавливаются в форме браслетов или часов, снабжаются специальными чипами и подключаются к сетям связи.

В случае совершения попыток испортить данные средства, снять их без разрешения, либо воздействовать на них, в мониторинговый центр незамедлительно поступает сигнал, и в целях предотвращения противозаконного поведения данного лица осуществляются соответствующие мероприятия.

Безусловно, будут детально разработаны обстоятельства, правила и условия применения, а также ограничения применения данных средств электронного контроля. Именно с этой целью Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики будут подготовлены проекты соответствующих нормативно-правовых актов.

- Одной из основных целей Распоряжения является гуманизация политики наказания. В каких формах это будет осуществляться?

- Многоуважаемый господин Президент придает важное значение праву на свободу и личную неприкосновенность. В данном Распоряжении он выражает беспокойство увеличивающимся числом арестованных и лишенных свободы лиц.

В целях гуманизации наказания определены два направления. В первую очередь, судам рекомендовано, руководствуясь целями восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения повторных преступлений, строго следовать общим основаниям назначения наказания.

Второе направление заключается в либерализации уголовно-правовой политики посредством усовершенствования законодательства. С этой целью предусмотрена подготовка законопроектов по декриминализации преступлений и, в частности, преступлений в экономической сфере, дополнению санкций преступлений альтернативными лишению свободы наказаниями, а также усовершенствованию оснований применения альтернативных видов наказаний.

Кроме того, рекомендуется разработка проектов законов, касающихся дальнейшего ограничения оснований для избрания меры пресечения в виде ареста за преступления, не представляющие большой общественности опасности, и менее тяжкие преступления.

Здесь хотел бы обратить ваше внимание на один вопрос. Работа, которая будет проводиться в связи с гуманизацией политики в области наказаний, не должна ослаблять меры, осуществляемые в области борьбы с преступностью в стране. Меры, необходимые для защиты общественного порядка и предотвращения преступлений, будут продолжены.

- Значительная часть Распоряжения посвящена применению меры пресечения в виде ареста. Хотели бы узнать ваши мысли по этому поводу.

-Проведенный анализ показывает, что встречаются случаи ареста лиц за преступления, не представляющие большой общественной опасности. В целях предотвращения подобных случаев следственным и судебным органам рекомендовано при рассмотрении вопроса избрания меры пресечения, в первую очередь исследовать возможность применения мер пресечения, не связанных с арестом. Мера пресечения в виде ареста по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, и менее тяжким преступлениям должна применяться лишь в исключительных случаях при наличии соответствующих оснований.

Как вам известно, применение меры пресечения в виде ареста находится в исключительной компетенции судов. В Администрацию президента поступает информация о попытках органов исполнительной власти оказывать давление на суды в связи с вопросами избрания меры пресечения в виде ареста. Будучи гарантом независимости судебной власти, Президент Азербайджанской Республики в целях полного исключения данных негативных обстоятельств особо отметил для судов, что при избрании меры пресечения в виде ареста, они должны руководствоваться исключительно требованиями закона.

Верховному Суду также рекомендовано систематически обобщать судебную практику в связи с избранием меры пресечения в виде ареста.

- Какие поручения были даны по усовершенствованию деятельности в пенитенциарной сфере?

- Были даны поручения по обновлению инфраструктуры в пенитенциарных учреждениях, применению современных информационно-коммуникационных технологий, организации новой информационной системы регистрации осужденных и лиц, подвергнутых аресту.

Наряду с этим предусмотрено полное формирование профессионального корпуса кадров пенитенциарной службы, её доукомплектация в целях организации надежной охраны, а также усиление социальной защиты сотрудников.

В целях привлечения осужденных к общественно полезному труду были даны поручения по созданию новых производственных отраслей в пенитенциарных учреждениях, а также была отмечена необходимость в проведении мероприятий по привлечению предпринимателей в эту сферу.

Были даны отдельные указания по усилению контроля над питанием, а также медико-санитарным и материально-бытовым обеспечением осужденных.

В конце хотел бы отметить, что работы по исполнению Распоряжения уже начаты. Будет обеспечен строгий контроль над исполнением указаний многоуважаемого господина Президента, и я уверен, что будут получены ожидаемые результаты.