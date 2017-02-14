Вблизи крупнейшего немецкого аэропорта обнаружена бомба

Неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена в понедельник в немецком городе Кельстербах, который граничит с территорией международного аэропорта Франкфурта-на-Майне, передает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Вес бомбы достигает 250 кг, сброшена она была британскими ВВС. Вокруг места обнаружения снаряда установлена зона безопасности радиусом 700 метров. На этой территории расположены гостиница, приют для беженцев, отрезок высокоскоростной автомагистрали, через нее проходят железнодорожные пути.

"Кроме того, в оцепление попали постройки, принадлежащие аэропорту", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Стражи порядка не уточняют, имеют ли данные постройки отношение к пассажирским терминалам аэроузла.

Авиабомба будет обезврежена, как ожидается, после 23:00 по местному времени.

Во время Второй мировой войны на Германию было сброшено более 2 млн бомб, более 20% из которых не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, эти снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют: саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

Франкфуртский аэропорт является первым по уровню пассажиропотока в Германии. Его работа нарушена не будет, поскольку после 23:00 аэроузел не отправляет и не принимает самолеты. Первый утренний рейс запланирован на 06:00.