Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей торговой сессии, инвесторы сопоставляют данные о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и о значительных коммерческих запасах нефти в США.

По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил на 3,5 млн баррелей. Министерство энергетики страны обнародует соответствующий доклад в среду.

Апрельские контракты на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,16 (0,29%) - до $55,75 за баррель. На торгах в понедельник их цена опустилась на $1,11 (1,96%), завершив день на уровне $55,59 за баррель.

Котировки на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник повысились на $0,07 (0,13%) - до $53,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии они потеряли в цене $0,93 (1,73%), отступив к $52,93 за баррель.