Армянские войска вновь обстреляли позиции азербайджанской армии

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 22 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 22 раза», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

«В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры», - говорится в информации.