 

Советник Трампа по национальной безопасности ушел в отставку Из-за контактов с Россией

 

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку 13 февраля из-за своих контактов с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом говорится в письме Флинна, которое распространил Белый дом, сообщают американские СМИ.

Флинн признал, что еще до инаугурации Дональда Трампа общался с Кисляком, но не раскрыл избранному вице-президенту Майку Пенсу все содержание разговора. О чем именно он беседовал с Кисляком, Флинн не написал.

Ранее многие американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Флинн обсуждал возможное смягчение российских санкций. По данным The New York Times и The Washington Post, Минюст увидел в этом возможный риск шантажа со стороны Москвы, поскольку российская сторона знала об аспектах беседы, которые Флинн скрыл от руководства.

По данным источников изданий, ознакомившихся с записями разговоров, Флинн призывал Кисляка не отвечать на последние американские санкции, чтобы не усложнять будущие отношения. Он также намекнул на возможное смягчение санкций.

Исполняющим обязанности советника президента по национальной безопасности назначен генерал армии США Джозеф Келлог.

Разговоры Флинна и Кисляка состоялись в конце декабря 2016 года в день, когда бывший президент США Барак Обама ввел новые санкции против России из-за вмешательства в выборы. Российский президент Владимир Путин решил не отвечать на эти санкции.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно утверждал, что санкции в беседах Флинна с Кисляком не обсуждались.

1889 просмотров


Старости
Южный Азербайджан обратился к Трампу
Южный Азербайджан обратился к Трампу «Не считайте нас иранцами»
Наша погода
Сегодня 5° / 1°
15 Фев 7° / 2°
16 Фев 4° / -1°
17 Фев 1° / -2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8378 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

Япония направила ноту протеста России
Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей
Сотни курдских террористов арестованы в Турции
Турки-киприоты отменили переговоры с греческой общиной
В Баку автомобиль упал с моста
Почему Рогозин отказался ехать в Иран
Сенатор США возмущена тем, что Кремль свергнул Бармалея Видео
Советник Трампа по национальной безопасности ушел в отставку Из-за контактов с Россией
Армянские войска вновь обстреляли позиции азербайджанской армии
Цены на нефть перешли к росту
Вблизи крупнейшего немецкого аэропорта обнаружена бомба
Фуад Алескеров о новом этапе правовых реформ
Премьер Израиля впервые встретится с Трампом
В США начались массовые аресты иностранцев
Лидера «Ку-Клукс-Клана» убили жена и пасынок
Энергетика Украины на грани кризиса
В ДТП в Гаджикабуле пострадали 3 брата
Трамп: США очень повезло с таким соседом как Канада
В Испании отказались заводить уголовное дело против премьер-министра
В Сирии погиб турецкий солдат
Автобусная авария на Тайване
Сербия не хочет быть парковкой для мигрантов
Пентагон: Оружие КНДР несет опасность для США
Француз возложил вину за развод с женой на Uber
В Германии запретили турецкую партию