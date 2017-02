Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку 13 февраля из-за своих контактов с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом говорится в письме Флинна, которое распространил Белый дом, сообщают американские СМИ.

Флинн признал, что еще до инаугурации Дональда Трампа общался с Кисляком, но не раскрыл избранному вице-президенту Майку Пенсу все содержание разговора. О чем именно он беседовал с Кисляком, Флинн не написал.

Ранее многие американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Флинн обсуждал возможное смягчение российских санкций. По данным The New York Times и The Washington Post, Минюст увидел в этом возможный риск шантажа со стороны Москвы, поскольку российская сторона знала об аспектах беседы, которые Флинн скрыл от руководства.

По данным источников изданий, ознакомившихся с записями разговоров, Флинн призывал Кисляка не отвечать на последние американские санкции, чтобы не усложнять будущие отношения. Он также намекнул на возможное смягчение санкций.

Исполняющим обязанности советника президента по национальной безопасности назначен генерал армии США Джозеф Келлог.

Разговоры Флинна и Кисляка состоялись в конце декабря 2016 года в день, когда бывший президент США Барак Обама ввел новые санкции против России из-за вмешательства в выборы. Российский президент Владимир Путин решил не отвечать на эти санкции.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно утверждал, что санкции в беседах Флинна с Кисляком не обсуждались.