 

Сенатор США возмущена тем, что Кремль свергнул Бармалея Видео

 

Известные российские пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли члена Конгресса США Максин Уотерс (Maxine Waters). Пранкеры вели беседу от лица премьера Украины Владимира Гройсмана. Видео розыгрыша появилось в понедельник на YouTube, сообщают Вести.Ru.

Основной темой телефонного разговора, рассмешившего до слез многих пользователей, стала тема необходимости усиления антироссийских санкций со стороны администрации президента США.

Чтобы убедить 78-летнего сенатора в том, что "коварная Россия" продолжает свою "агрессивную" политику в других странах мира, пранкеры сообщили ей, что "российские войска уже вошли во Львов". Это вызвало неподдельное возмущение члена американского Конгресса.

После этого пранкеры сообщили о том, что "Путин послал регулярные войска в Габон, чтобы поддержать там режим Ондимбу".

Однако более всего Уотерс возмутили сообщения о том, что благодаря российским хакерам удалось вмешаться в выборы в Лимпопо, свергнуть президента Бармалея и поставить "марионетку Кремля" Айболита.

На том конце провода американский политик приняла эту информацию на полном серьезе. Она заявила: "Я не знаю, сколько там людей из наших разведывательных ведомств, но я узнаю, и мы выпустим заявление по поводу агрессии в эти города".

Уотерс также спросила у "Гройсмана", не знает ли украинская сторона тех, кто помогает Кремлю устраивать хакерские атаки, которые повлияли на выборы в Лимпопо. На это ей сообщили "особо секретную информацию": речь идет о "хакерах", которые фигурируют в Интернете под никами Вован и Лексус.

"Вы знаете, что случилось с нашим президентом? Он сидел, смотрел украинский канал, и вдруг там начали показывать RT", - пожаловался "Гройсман". "О! Со мной было то же самое!" - воскликнула госпожа Уотерс.

В конце стороны пришли к полному взаимопониманию не только по вопросам Украины, но также Лимпопо и Габона, и договорились "оставаться на связи".

Максин Уотерс - член Палаты представителей США с 2013 года. Она представитель Демократической партии. Конгрессвумен прославилась своей жесткой позицией по отношению к России. Ранее она обвинила Москву в "нападении на Корею". А недавно ее выступление на американском канале было внезапно прервано сюжетом российского телеканала RT.

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