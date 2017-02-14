 

Почему Рогозин отказался ехать в Иран

 

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин отказался от поездки в Иран из-за нарушения режима конфиденциальности. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

Визит должен был состояться 13 февраля, выяснило издание, но он был отменен в последний момент по «техническим причинам». Собеседники газеты утверждают, что поводом стали сообщения в иранских СМИ о готовящейся поездке, несмотря на просьбы Рогозина соблюдать конфиденциальность.

О предстоящем визите российской делегации 12 февраля рассказал посол Ирана в России Мехди Санаи, его заявление распространили иранские информагентства. Дата поездки не называлась, сообщалось, что визит состоится «в течение ближайшего месяца».

По информации «Коммерсанта», визит хотели провести конфиденциально, так как Рогозин планировал обсудить готовность Ирана закупать самолеты у западных стран.

Помимо заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является вице-премьер РФ, стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные темы», говорит источник «Ъ» в аппарате правительства. В частности, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран»: «Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями».

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