В Баку автомобиль упал с моста

В поселке Маштага Сабунчинского района Баку автомобиль упал с моста, сообщает Report.

Согласно информации, водитель автомобиля марки Mercedes 25-летний Исак Велиев потерял управление на заснеженном участке дороги, в результате чего автомобиль слетел с моста вниз.

И.Велиев и его мать Сахиля Велиева с тяжелыми травмами были госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. Причины аварии выясняются. По предварительной версии, автомобиль ехал на высокой скорости.