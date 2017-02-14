 

Турки-киприоты отменили переговоры с греческой общиной

 

Запланированное на вторник заседание по кипрскому урегулированию между переговорщиками обеих общин отменено по просьбе турок-киприотов, сообщает Кипрское агентство новостей.

С греческой стороны должен был присутствовать Андреас Маврояннис, с турецкой — Оздил Намин. Причиной отмены встречи стало решение кипрского парламента о ежегодном праздновании в школах годовщины референдума 1950 года об объединении острова.

Лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи заявил, что решение парламента Кипра угрожает сорвать мирные переговоры. В ответ президент Кипра Никос Анастасиадис напомнил, что турки-киприоты ежегодно устраивают праздничные мероприятия по случаю годовщины турецкого вторжения.

В среду специальный советник генерального секретаря ООН Эспен Барт Эйде проведет отдельные встречи с президентом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Акынджи. В четверг запланирована встреча Анастасиадиса и Акынджи.

Кипр был разделен по этническому принципу в 1974 году после вторжения турецких войск. В 1983 году на оккупированной территории было провозглашено Турецкое государство Северного Кипра, признанное лишь Турцией.

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