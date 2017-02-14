Сотни курдских террористов арестованы в Турции

Турецкая полиция в ходе антитеррористической операции против членов террористической организации ПКК задержала за два дня 599 человек, сообщает агентство Anadolu во вторник.

Сообщается, что 544 подозреваемых в причастности к ПКК были задержаны накануне в 25 турецких провинциях. Еще 55 человек были задержаны во вторник в Анкаре и провинциях Ван, Муш, Адана и Агры.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с ПКК в результате нападений курдских террористов погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч членов ПКК.