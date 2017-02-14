 

Адвокат об экстрадиции Лапшина из Азербайджана

 

На данном этапе экстрадиция блогера Александра Лапшина в одну из стран, гражданином которых он является, невозможна, сказал сегодня адвокат Лапшина Сафар Гусейнов, передает Trend.

Он отметил, что следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Лапшина, продолжается.

«По завершении следствия Лапшин должен предстать перед судом. После вынесения решения суда может быть рассмотрен вопрос о его передаче одной из стран, гражданином которых он является. До решения суда Лапшин не может быть экстрадирован в какую-либо страну»,  сказал Гусейнов.

По словам адвоката, пока члены семьи Лапшина к нему не обращались.

«Его семья должна обратиться в посольство для встречи с ним, после чего члены семьи через посольство могут обращаться ко мне», - сказал он.

Александр Лапшин  гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. 7 февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения о его экстрадиции в Азербайджан.

После его экстрадиции, 8 февраля, посредством МИД в посольства стран в Азербайджане, гражданином которых он является, была представлена официальная информация.

Необходимые следственные действия по уголовному делу продолжаются.

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