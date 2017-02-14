 

Ушел в отставку еще один российский губернатор четвертый за две недели

 

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочном сложении полномочий. Об этом он сообщил на заседании областного правительства во вторник, 14 февраля, передает ТАСС.

«Я принял для себя решение — не выдвигаться на новый срок. Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент В.В. Путин», — сказал Ковалев.

Он добавил, что уже подал заявление об отставке главе государства.

По его словам, область активно развивается и у нее есть большой потенциал.

«Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас», — пояснил чиновник.

Ранее на прошлой неделе о своей отставке объявили глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин и накануне — губернатор Новгородской области Сергей Митин. По словам экспертов, эти отставки были ожидаемыми — рейтинги всех ушедших губернаторов были низкими. Ковалева называли в числе кандидатов «на вылет».

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