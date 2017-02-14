 

Госнефтефонд отчитался о доходах и расходах

 

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в 2016 году сократились на 1,27% — до $33 млрд 147 млн, отмечается в сообщении фонда.

"Активы ГНФАР в 2016 году сократились на 1,27%  до $33 млрд 147 млн. Снижение активов связано с удешевлением евро, фунта, турецкой лиры и китайского юаня по отношению к доллару США",  отмечается в сообщении.

Доходы фонда в 2016 году составили 9 млрд 410,2 млн манатов, расходы  9 млрд 22,1 млн манатов.

В структуре доходов фонда поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2016 году составили 8 млрд 320 млн манатов, транзитные доходы  18 млн манатов, поакровые выплаты  3,3 млн манатов, бонусные выплаты  0,1 млн манатов.

Доходы от управления средствами фонда за отчетный период составили 1 млрд 68,8 млн манатов.

Внебюджетные доходы фонда, полученные от курсовой разницы,  5 млрд 705,7 млн манатов.

В структуре расходов фонда за 2016 год наибольшая часть пришлась на трансферты в госбюджет  7 млрд 615 млн манатов.

Кроме этого, расходы на улучшение жилищных условий беженцев составили 90 млн манатов, на реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы  70 млн манатов, на строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс  66,2 млн манатов, на реализацию проекта «Южный газовый коридор»  797,4 млн манатов, на финансирование доли Азербайджана в проекте строительства НПЗ Star  331,8 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом на 2007-2015 гг.  31,6 млн манатов, административные расходы по управлению фондом  20,1 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал.

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