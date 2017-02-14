 

ГАИ о гигантской пробке в Баку

 

Дорожная полиция опровергает факт гигантской пробки, фотография которой была накануне распространена в соцсетях.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы ГАИ Вагиф Асадов, данная фотография была заснята в 2009 году.

По словам Вагифа Асадова, вчера вечером на проспекте Нефтяников даже не наблюдалось обледенения, так как проспект расположен вблизи моря.

При этом представитель ГАИ призвал журналистов и читателей различать понятия пробок и плотности автомобильного движения. По его словам, плотность движения в часы пик неизбежна.

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